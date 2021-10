Belo Horizonte deve ter pancadas de chuvas fortes na tarde deste sábado (9), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima foi de 16,4ºC, na Estação de Cercadinho, no bairro Belvedere, região Centro-Sul da capital. A máxima deve ser de 25C. A umidade relativa do ar deve ficar em 55%.

No interior de Minas, a previsão é de chuvas principalmente nas regiões Sul, Zona da Mata, Campo das Vertentes, região metropolitana da capital e Triângulo Mineiro. A temperatura mínima foi de 12ºC em Monte Verde e a máxima prevista é de 39ºC no Norte do Estado.