O América está escalado para enfrentar o Juventude, na noite deste sábado (9), no Estádio Alfredo Jaconi, pela 25ª rodada do Brasileirão. A principal mudança fica por conta da ausência de Mauro Zárate. O jogador era dúvida, após sentir dores na coxa direita no jogo contra o Palmeiras.

O América informou que o atacante Mauro Zárate não está com a delegação em Caxias do Sul; está em tratamento intensivo para recuperação.

Após 11 jogos como titular, Fabrício Daniel fica como suplente. Ribamar ganha oportunidade como titular. Na vaga de Patric, que cumpre suspensão, o lateral Diego Ferreira é quem assume a posição. O jogador não é titular há cerca de quatro meses; a última partida foi contra o Cuiabá, em junho.

O Coelho vai a campo com Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Felipe Azevedo, Ademir e Ribamar.

O Juventude também está escalado com os retornos de Paulinho Boia e Ricardo Bueno. Forster segue como titular na zaga.