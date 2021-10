O Cruzeiro derrotou o Coritiba por 3 a 0, na noite desta sexta-feira (8) no estádio Couto Pereira, e subiu para a 11ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro (com 38 pontos).

Já o Coxa, que lidera a competição com 54 pontos, somou o quarto jogo sem vitória, e viu diminuir sua vantagem frente a seus adversários.

A Raposa construiu a vitória pela 29ª rodada da Série B com gols de Giovanni e Adriano, no primeiro tempo, e de Eduardo Brock, após o intervalo. O Coritiba perdeu a oportunidade de marca seu gol de honra, mas Léo Gamalho desperdiçou uma cobrança de pênalti.

A Raposa volta a jogar pela competição na terça-feira (12), quando recebe o Botafogo no Independência. Quatro dias depois o Coritiba visita o Vasco em São Januário.