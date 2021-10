A relação entre Stephen Curry e LeBron James dentro da quadra é uma das mais notáveis da última década, mas o armador continua a demonstrar a sua admiração ao ala fora. Antes da partida da pré-temporada contra o Los Angeles Lakers nesta sexta-feira, o atleta do Golden State Warriors elogiou o astro da franquia de Los Angeles novamente.

Em entrevista após um treinamento, Stephen Curry foi questionado como é jogar contra LeBron James nos últimos anos no maior nível de competitividade possível. Assim, ele reconheceu a grandeza do ala durante muitos anos.

“Ele definiu o padrão sobre o assunto”, declarou. “Vamos encarar a realidade, ele está em sua 18.ª temporada? Nove finais consecutivas, tudo o que ele conquistou. Você tem a visão de estender seu pico o máximo possível, imaginando como é. Então se sabe o trabalho necessário, a intenção, especialmente nas intertemporada, cuidando do seu corpo, sua mente. Um equilíbrio dentro e fora da quadra”, continuou.

Ambos MVPs (melhor jogador da temporada), eles se encontraram quatro vezes consecutivas nas finais da liga na década passada, com os Warriors levando três em relação a uma do Cleveland Cavaliers.

Em relação a sua história com LeBron James, o armador relembra que vai além das quadras da NBA. “Para mim, é um perspectiva estranha por conta de lembrar de que enquanto eu estava na faculdade, ele estava dominando a liga”, Stephen Curry relembrou sobre quando jogava pela Universidade de Davidson. “No meu segundo ano, ele foi ver uma partida, aí ele também foi no terceiro. É hilário. Ainda tenho um uniforme, que ele autografou na minha casa. Então é estranho pensar que isso aconteceu nos últimos 13, 14 anos”, continuou.

Além disso, a estrela dos Warriors brincou sobre quanto ele já foi questionado sobre o ala durante os anos. “Quem sabe qual o número?”, disse. “Mas normalmente é uma boa coisa, porque significa que você foi a nove finais, então espero que ele responda questões sobre nós e vice-versa, certo?”, terminou.

Agora, LeBron James e Stephen Curry se encontram duas vezes na pré-temporada até o início da temporada 2021-2022. Mas os dois já se enfrentam na estreia, com os Lakers recebendo os Warriors no ginásio Staples Center, no próximo dia 19.