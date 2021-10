Esta é uma daquelas receitas para guardar na memória de tão simples e prática: uma torta de chocolate com apenas quatro ingredientes. Há quem imaginasse que o preparo que é quase unanimidade entre os paladares pudesse ser difícil, mas o confeiteiro Saulo Versiani, da doceria Eu Que Fiz BH, ensina (veja o vídeo abaixo) que é exatamente o contrário. “É realmente bem simples de fazer”, comenta.

A dica do especialista é prestar atenção na massa (crosta) que, depois de assar, precisa esfriar bem — em um processo que gasta cerca de 40 minutos. Também é necessário cuidado no tempo de micro-ondas do recheio, para que a calda não queime.

Saulo também explica que é possível usar outros biscoitos, de acordo com a preferência. “Esta receita é bem flexível. Você pode trocar o biscoito de chocolate por outro que você quiser”, observa.

VEJA VÍDEO COM A RECEITA DA TORTA DE CHOCOLATE

Torta de chocolate

Ingredientes

Crosta

50 g de manteiga sem sal derretida

280 g de biscoito de chocolate recheado

Recheio

270 g de chocolate picado ou 2 1/2 xícara de gotas de chocolate à sua escolha

300 g de creme de leite

Como fazer

Crosta

Preaqueça o forno a 180 ºC. Triture os biscoitos em um processador ou em um liquidificador. Misture a manteiga. Coloque em uma forma de fundo removível ou de silicone e asse por 15 minutos. Retire do forno e deixe esfriar completamente.

Recheio

Enquanto a crosta assa, aqueça o chocolate no microondas por 30 segundos. Acrescente o creme de leite. Leve novamente ao microondas e aqueça de um em um minuto, mexendo nos intervalos até que fique homogêneo. Cubra com papel-filme e leve ao freezer. Espere esfriar e despeje o recheio em cima da crosta. Leve à geladeira por duas horas ou ao freezer por 30 minutos até firmar. Decore com cacau polvilhado ou confeitos à sua escolha.

