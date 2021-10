Alô, Nação Azul! Vanderlei Luxemburgo tem a fama de dar retorno técnico e financeiro. Nos seus poucos mais de 2 meses de Cruzeiro, conseguiu melhorar a produção do time e já lança jovens que poderão representar lucro no futuro. Os exemplos são Vitor Leque, Vitor Roque, de apenas 16 anos, e Matheus Pereira, que voltou a ter boas atuações. Ele chegou a despertar interesse de grandes clubes, um deles o Internacional. Mas ainda bem que o Cruzeiro o segurou. Mas a bola da vez é Vitor Leque, que chama a atenção pela velocidade, habilidade e personalidade. Um jovem de 20 anos, mas destemido. Leque tem chamado tanta atenção que já há empresários querendo bancar a compra dos 50% dos direitos econômicos do atleta junto ao Atlético-GO. Até torcedores comuns chegaram a questionar se é permitida a compra, fazendo repasse de percentual ao Cruzeiro pra deixá-lo na vitrine. Um investimento desses, além de resultado técnico, gera lucro. Sendo assim, não faltarão alternativas ao clube para comprar os direitos do atleta no final do ano por R$ 700 mil.

