O trânsito amanheceu complicado neste sábado (9) de feriado prolongado no entorno da rodoviária de Belo Horizonte e também nas estradas mineiras. Próximo ao terminal rodoviário, o fluxo de veículos é bastante intenso e os motoristas que passam pelo local precisam ter atenção e paciência. As retenções se estendem por várias partes da região central da capital.

Nas estradas mineiras são registrados acidentes e também lentidão por causa do aumento do fluxo de veículos. Na BR-381 há retenções na chegada ao Espírito Santo e também nas cidades do Sul de Minas. Em Três Corações, foi registrado um acidente no início da manhã que deixou a pista bem lenta, mas ela já foi liberada.

O Corpo de Bombeiros atende um acidente em Santana do Riacho, na Serra do Cipó, região metropolitana de Belo Horizonte, na MG-010, perto da estátua do Juquinha. Um homem está preso as ferragens, mas consciente. O trânsito é lento no local.

Na BR-040, um atropelamento, na altura do KM 502 deixou o trânsito parcialmente fechado. Já na BR-262, na altura de Juatuba, o trânsito é lento no sentido Triângulo Mineiro por causa de acidente.