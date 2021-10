Na tarde deste sábado (9), às 15h, a bola rola para Uberlândia e Aparecidense, no Parque do Sabiá, pelo primeiro jogo das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Nas campanhas, até o momento, o Uberlândia tem 30 pontos, equanto o Aparecidense tem 35 pontos.

A partida de volta será no dia 16 de outubro, às 15h, no estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. Os dois jogos não terão a presença do público.

Para chegar às quartas, o Uberlândia eliminou o Joinville, em Santa Catarina. Após vencer por 1 a 0 no primeiro jogo, perdeu por 2 a 1 no segundo jogo, e decidiu nos pênaltis: 3 a 1. O Aparecidense empatou o primeiro jogo com o Cianorte, e no jogo de volta, em Goiânia, venceu por 1 a 0.

Se avançar às semifinais, o Uberlândia estará garantido na Série B de 2022.

FICHA TÉCNICA

UBERLÂNDIA X APARECIDENSE

Motivo: jogo de ida das quartas de final

Data: 9 de outubro de 2021

Horário: 15h (Brasília)

Local: Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)

Árbitro: Rafael Martins de Sá (CBF/RJ)

Assistentes: Thiago Gomes Magalhães (CBF/RJ) e Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sa (CBF/RJ)