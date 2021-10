O Cruzeiro voltou aos treinos neste domingo, após a importante vitória sobre o Coritiba, por 3 a 0, pela 29ª rodada da Série B do Brasileiro. Na terça-feira (12), o adversário será o Botafogo, às 21h30, no Independência. A chance de acesso é mínima, 0,34%, segundo o site Probabilidades no Futebol, da UFMG. O Cruzeiro ocupa o 12º lugar, com 38 pontos, o Botafogo é o vice-líder, com 51.

Autor do segundo gol no triunfo sobre o Coxa, o primeiro como profissional, o volante Adriano admite a chance remota de acesso. Contudo, mantém a esperança.

“O resultado positivo fora de casa era importante também para a competição, para seguirmos nos nossos objetivos. Foi uma excelente vitória contra o líder do campeonato e isso dá mais confiança. Agora, vmaos seguir para o próximo jogo em busca da vitória”, avalia o camisa 15.

Embora a possibilidade de subir seja remota, Adriano enaltece o bom ambiente na Toca da Raposa II.

“Apesar das adversidades, é um grupo bastante unido. A gente se gosta no dia a a dia. Passamos a maioria do tempo juntos, mais aqui no clube do que com a família, e isso é importante. A harmonia boa, essa convivência que temos, faz melhorar bastante o desempenho dentro de campo”, pondera o volante.