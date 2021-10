“O América iniciou muito bem a partida, fez seu gol, até os 20 minutos iniciais. Depois, houve uma melhora considerável do Juventude, e a gente acabou sofrendo o gol de empate no último lance do primeiro tempo. Voltamos para o segundo um pouquinho mais organizados na parte tática, e duelamos o jogo inteiro. Foi um jogo de muito desgaste”, analisou o treinador americano.

Apesar de considerar que o desempenho físico do time foi abaixo devido aos últimos, o treinador disse que o América esteve mais inteiro nesse quesito durante a partida. Vagner Mancini viu um jogo disputado e competitivo, mas reconheceu que o time teve dificuldades.

“Vi um jogo muito igual, equilibrado, onde duas equipes duelaram muito em termos táticos. O Juventude é uma equipe forte, que joga com muito corpo físico, bola alta, e isso acabou fazendo com que o jogo tivesse que ser levado para este lado. Não foi um jogo técnico, não vimos grandes jogadas”, afirmou Mancini.

Uma das dificuldades do América, citadas por Mancini, foi a criação. O time pouco produziu comparado aos últimos jogos, muito em função das mudanças na equipe, principalmente, no ataque.

“Faltou um pouco de criatividade sim. A falta do Zárate pesou nesse sentido. É um atleta que tem nos dado um patamar diferente, a partir do momento que tem a bola nos pés. Mas vi uma equipe que entendeu o jogo, que voltou para o segundo tempo mais esperta”, concluiu.

Com o empate, o América chega a oito jogos de invencibilidade na Série A com quatro vitórias (Ceará, Athletico-PR, Cuiabá e Palmeiras) e quatro empates (Corinthians, São Paulo, Flamengo e Juventude). No momento, ocupa a 10ª colocação na tabela de classificação, com 31 pontos conquistados.