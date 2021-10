A atriz Drew Barrymore, de 46 anos, não pretende esconder das filhas Olive, de 9, e Frankie, de 7, sobre seu vício em álcool e drogas na infância. Durante papo com o ator Jason Biggs no programa “The Drew Barrymore Show”, ela contou sobre como pretende revelar às meninas de seu passado.

“Me tornei essa mãe que é, ironicamente, uma coisa muito pura, e digo às minhas filhas o tempo todo: ‘Vocês vão descobrir que eu nem sempre fui assim e vão ficar bem confusas'”, disse.

Drew despontou muito cedo em Hollywood e acabou deslumbrada com o mundo do cinema. Ela já revelou que começou a beber aos 9 anos, fumar maconha com 10 e cheirar cocaína com 12. Ainda tentou suicídio aos 14 e isso fez sua família buscar por uma internação.

“Nenhum de nós fica tipo: ‘Um dia tudo isso vai ser lembrado’. Eu estava apenas vivendo minha vida e tentando descobrir quem eu era”, emendou a atriz.

Em setembro, Drew chorou ao visitar a instituição de saúde mental, em Los Angeles, onde foi colocada na adolescência e permaneceu por uma ano e meio.

“Eu era uma criança realmente selvagem e fiquei tão fora de controle que ninguém sabia o que fazer comigo. Eles me trouxeram aqui no meio da noite e me acompanharam por aquelas duas portas e quando você passa por essas duas portas você não sai. E eu fiquei lá por um ano e meio.”

A atriz revelou que as pessoas eram “colocadas em cadeias de maca e amarradas” e jogadas em “quartos acolchoados”. “Nunca vou perder de vista essa parte da minha história, vi e passei por coisas e eles me ajudaram a reconhecer em todos nós que passamos por essas coisas.”

Drew Barrymore continuou afirmando que era muito importante visitar o lugar. “Estou tão feliz com a minha vida e não sei se teria a vida que tenho se não fosse por um lugar como esse. Então foi tão importante vir aqui hoje e apenas honrar isso.”