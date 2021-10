Com o retorno do atacante Neymar, o Brasil enfrenta a Colômbia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 (Catar), neste domingo (10) a partir das 18h (horário de Brasília), no estádio Metropolitano, em Barranquilla. E o grande desafio da equipe comandada pelo técnico Tite é apresentar um futebol melhor do que o visto na vitória de 3 a 1 sobre a Venezuela na última quinta (7).

A presença do camisa 10, que vem de cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos, será importante para a seleção brasileira, que tenta manter os 100% de aproveitamento na competição (após vencer 9 nove vezes em 9 partidas).

Com a presença de Neymar, a expectativa é que o Brasil volte a apresentar um melhor desempenho na transição da defesa para o ataque, um dos problemas vistos no confronto contra a Vinotinto.

Além do retorno do camisa 10, o técnico Tite poderá contar com o bom momento de Raphinha. O atacante do Leeds (Inglaterra) entrou no segundo tempo contra os venezuelanos e, pela direita, criou as melhores jogadas ofensivas do Brasil.

Imagina ser convocado e, no seu primeiro jogo com a Amarelinha, participar dos 3 gols brasileiros e dar duas assistências? Dá pra chamar de noite MÁGICA, né, Raphinha? 🤩⚽️🇧🇷 🇧🇷 3×1 🇻🇪 | #BRAxVEN #Eliminatorias Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/MdMNKoGirx — CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 8, 2021

Isso será importante para enfrentar um adversário que não é tão frágil como a Venezuela. Mesmo ocupando a 5ª posição das Eliminatórias com 14 pontos, a Colômbia é candidata real a conseguir uma vaga para o próximo Mundial. Assim, jogando em casa, deve criar problemas para a defesa verde e amarela.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Colômbia e Brasil, ao vivo, com a narração de Felipe Rangel, comentários de Mario Silva, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

Clássico com Uruguai

Após o jogo contra os colombianos, o Brasil viaja para Manaus, onde enfrentará o Uruguai na próxima quinta-feira (14), na Arena da Amazônia.