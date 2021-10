A cantora Mc Mirella, de 23 anos, que participou de “A Fazenda 12” (RecordTV), publicou nas redes sociais um vídeo que mostra uma mulher jogando bebida em seu cabelo durante um de seus shows.

A funkeira estava sendo escoltada por seguranças quando uma pessoa, aparentemente sem motivo algum, jogou a bebida na sua direção. Pelas redes sociais, Mirella se revoltou.

“A mina me tacou bebida de propósito. Não dá gente, não sei me segurar para essas coisas. Acabou com meu cabelo. Fiz uma escova caríssima, que ódio”, postou ela.

Quis aparecer, deixa eu ajudar ela pic.twitter.com/mQ4rV9nfUs — BAD MI ⚡️ mirella (@mirellasierra_) October 9, 2021

Véi a mina me tacou bebida de propósito — BAD MI ⚡️ mirella (@mirellasierra_) October 9, 2021

Trato todo mundo bem, pra que isso — BAD MI ⚡️ mirella (@mirellasierra_) October 9, 2021

Véi fiz uma escova caríssima q ódio — BAD MI ⚡️ mirella (@mirellasierra_) October 9, 2021

Segundo Mirella, a atitude aconteceu por maldade, já que ela alega não ter feito nada para a pessoa. “Eu passando para vir para o camarim tirar foto, ela tacou bebida no meu cabelo todinho. Paguei 400 reais para fazer uma escova porque meu cabelo está enorme, para chegar com o cabelo bonito, e a menina me faz isso. Que falta de respeito total”, disparou.