A diferença de orçamento é enorme.

A mesma que impossibilita qualquer comparação entre José Roberto Guimarães e Rubinho. Seria um desrespeito ao tricampeão olímpico.

A gestão Sesi de conduzir o projeto não cobra resultados, mas dá para imaginar a frustração da diretoria de Bauru só de pensar o que seria do time nas mãos de um técnico de verdade.

A torcida já se acostumou.

A vitória inconstestável de Barueri por 3 a 0 mostrou que técnico ganha e perde jogo.

Dá prazer ver a maneira contagiante e divertida da equipe jogar. Jogadoras extremanente humildes, dedicadas e aplicadas taticamente.

Do outro lado o que se viu, ou melhor, o que se ouviu, e que na verdade seria melhor não ter ouvido, foi o treinador dizer que ‘ainda dá tempo’, com 2 a 0 contra e 15/19 no terceiro set.

A velha e conhecida salada e um entra e sai sem qualquer critério.

A cara de um time sem comando.

É bom que se diga que a obrigação continua com Bauru, favorito na série contra Barueri e que tem obrigação de conquistar o estadual.

A conferir.