Diante das chuvas contínuas que atingem Belo Horizonte há 48h, a Defesa Civil da capital emitiu, na noite desta segunda-feira (11), um alerta de risco geológico. Sete das nove regiões de BH estão sob risco geológico moderado até o momento.

O alerta do órgão é válido até as 23h de terça-feira (12). “Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, deslizamentos e sinais construtivos”, acrescenta a Defesa Civil de BH.

O risco geológico é considerado moderado quando há registro de até 50 mm de chuva em 48h. Caso a quantidade de chuva chegue a 70 mm em 72h, passa a ser considerado risco forte.

Até a noite desta segunda, somente as regionais Norte e Barreiro ficaram de fora do alerta. Confira abaixo quais são as regiões onde há maior risco de deslizamento:

– Venda Nova

– Pampulha

– Noroeste

– Oeste

– Centro-Sul

– Leste

– Nordeste

Ainda de acordo com o órgão, entre os sinais de que deslizamentos podem acontecer estão: trincas nas paredes; água empoçando no quintal; portas e janelas emperrando; rachaduras no solo; água minando da base do barranco; e a inclinação de postes ou árvores.

A Defesa Civil recomenda ainda que os moradores coloquem calhas nos telhados de suas casas, cosertem vazamentos em reservatórios ou caixas-d’água, não jogue lixo ou entulho na escosta, não despeje esgoto nos barrancos e nem faça queimadas.

Para se ter ideia, até esta segunda-feira, a região Noroeste de Belo Horizonte já ultrapassou todo o esperado de chuva para o mês de outubro. A regional registrou 134,4 milímetros, o que representa 128,4% da média climatológica do mês, que é de 104,7 milímetros.