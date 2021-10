Uma árvore de grande porte caiu em cima de um carro na rua Maias no bairro Santa Mônica, região de Venda Nova, nesta segunda-feira (11). O Corpo de Bombeiros está no local para cortar a planta. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) também foi acionada para o local, já que a árvore também atingiu a fiação elétrica. O trânsito está impedido na rua, na altura do número 155.

Uma árvore também caiu e interditou a rua Sagitário, entre as ruas Copérnico e Centauro, no bairro Santa Lúcia, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Veja vídeo:

Balanço:

O Corpo de Bombeiros atendeu a 151 chamados relacionados às chuvas nas últimas 24h em Minas Gerais. Desse total, 16 chamadas foram em Belo Horizonte e na região metropolitana. A maioria das chamadas tem a ver com corte de árvores.