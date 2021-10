Com todos os indicadores no nível verde desde a última sexta-feira (8), Belo Horizonte voltou a apresentar queda no índice de transmissão da Covid-19. O Número Médio de Transmissão por Infectado (RT) passou de 0,98 na sexta para 0,91 nesta segunda-feira (11), conforme o Boletim divulgado diariamente pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).

O indicador mostra que, a cada 100 pessoas com a doença, outras 91 são infectadas. O índice de ocupação dos leitos de enfermaria também apresentou queda, passando de 42,1% para 40% neste fim de semana.

Já a ocupação dos leitos de UTI sofreu um ligeiro aumento, passando de 41,4% para 42,3%. Apesar disso, todos os indicadores seguem no nível verde, o menos preocupante.

Mortes

A capital mineira registrou, ainda de acordo com o boletim da PBH, apenas duas mortes entre sexta e esta segunda. Com isso, o número total chegou a 6.824.

Os casos confirmados chegaram a 285.563, sendo 1.688 em acompanhamento.

Vacinação

Até esta segunda-feira, 2.064.794 pessoas tinham recebido ao menos a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em BH, o que, junto aos 59.429 moradores imunizados com a vacina de dose única, representa 81,7% da população residente de 12 anos ou mais.

Já o número de pessoas totalmente imunizadas, com a 2ª dose ou com a vacina de dose única, chega a 1.426.225, 54,8% de toda a população da cidade.

Além disso, 57.851 idosos e pessoas com imunosupressão já receberam a dose de reforço do imunizante.