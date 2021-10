A padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, terá muitas homenagens em Betim nesta terça-feira (12), após dois anos de celebrações limitadas devido à pandemia do novo coronavírus. Além de várias missas durante o dia, estão previstas as carreatas por vias do município.

No bairro Filadélfia, na tradicional Paróquia Nossa Senhora Aparecida, a carreata está prevista para sair após o fim da missa das 15h, segundo programação divulgada pela igreja. Mas, antes e depois, os fiéis poderão acompanhar as missas, marcadas para acontecer durante todo o dia, de duas em duas horas, começando às 7h e finalizando às 18h.

Marimbá

Outro bairro onde devotos de Nossa Senhora Aparecida poderão ver a imagem da santa passar e ainda participar de uma festa em homenagem a ela é no Marimbá, na região de Vianópolis. Só que lá a carreata irá acontecer pela manhã, às 8h30, com os veículos saindo em frente à Igreja Nossa Senhora das Graças e indo até o Quintas do Godoy, onde será realizada uma missa às 10h.

No local dessa celebração, será construída a sede da Paróquia Nossa Senhora Aparecida – as obras devem ser iniciadas no próximo semestre –, conforme adiantou o padre Adilson Leite, da Forania Nossa Senhora do Carmo. “O local é aberto, mas uma estrutura já foi montada para esta terça-feira (12), com tendas e cadeiras. Os fiéis ficarão protegidos do sol ou da chuva”, detalhou o pároco.

Para encerrar o dia de festa na região, será celebrada uma missa solene às 18h, na Igreja Nossa Senhora das Graças. As duas missas, tanto da manhã quanto da noite, serão transmitidas pelo canal do padre no YouTube (Adilson Leite).

Entretenimento

Ao término da missa solene, será realizado um sorteio no valor de R$ 10 mil. “É uma ação entre amigos que a igreja está realizando”, diz o padre Adilson. Segundo ele, ainda é possível contribuir. Quem tiver interesse de participar da ação pode fazer a transferência de R$ 10 via PIX (veja abaixo).

E, como será Dia das Crianças também, os pequenos serão homenageados com canções durante as missas e distribuição de brindes após a celebração das 18h.

Como participar do sorteio

Para contribuir e ter direito a participar do sorteio, basta fazer a transferência via PIX para o CNPJ 17.505.249.021906. É preciso enviar para o WhatsApp (31) o comprovante de transferência com nome completo e telefone. Não será necessário estar presente no sorteio. O sorteado será comunicado via telefone.