Com objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes e 0 a 14 anos, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) promove, no próximo sábado (16), o Dia de Mobilização. A aplicação das vacinas será realizada em todos os Centros de Saúde de Belo Horizonte, das 8h às 17h.

De acordo com o município, o a campanha visa aumentar as coberturas vacinais, o que reduz a incidência e contribui para o controle e erradicação das doenças imunopreveníveis nesta faixa etária.

“Estarão disponíveis para o público as vacinas: BCG, Rotavírus, Meningocócia C, Pneumocócica 10, Hepatite B, Pentavalente, Pólio Inativada, Pólio Oral, Meningo C, Febre Amarela, Hepatite A, DTP, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Tríplice Viral, Dupla Adulto, Tríplice Bacteriana Adulto e Gripe”, explica a PBH.

Para que as crianças e adolescentes recebam os imunizantes, é necessário que os responsáveis levem a caderneta de vacinação para a conferência das doses aplicadas e atualização da situação vacinal. “As vacinas serão aplicadas de acordo com a avaliação da situação de cada criança e adolescente”, completa a prefeitura.

A campanha seguirá até o dia 29 de outubro. Para consultar os endereços e horários de funcionamento das unidades para a vacinação basta clicar aqui e selecionar a sua regional.

A PBH alerta ainda que, para a entrada nas unidades de saúde, é obrigatório o uso de máscaras, sendo que para crianças de até dois anos não é necessário o uso do acessório de proteção.