Morreu na manhã desta segunda-feira (11), o bispo Dom Antônio Afonso Miranda, em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. Aos 101 anos, ele era o bispo mais velho do Brasil e foi um dos fundadores da Canção Nova.

Dom Antônio era bispo emérito de Taubaté, no interior de São Paulo e estava internado no Hospital Albert Sabin, em Juiz de Fora. De acordo com a assessoria de imprensa do bispo, ele viveu saudável até os 100 anos, quando sofreu uma queda em seu quarto e precisou passar por uma cirurgia de reconstituição do fêmur.

O bispo teve uma rápida recuperação e retornou para casa, mas passado dez dias, ele se sentiu mal novamente e voltou para o hospital, onde foi internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) e não resistiu. “Rezemos por Dom Antônio, agradecendo a Deus por sua vida e dedicação à Igreja, especialmente à nossa Diocese”, pediu em nota a Diocese de Taubaté.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) emitiu uma nota de pesar pela morte do bispo. “Agradecemos a Deus a contribuição que o bispo deu à Igreja no Brasil, à congregação Sacramentinos de Nossa Senhora, especialmente às dioceses de Lorena e Taubaté, ambas em São Paulo, e à Comunidade Canção Nova, servindo-lhes como um farol a apontar caminhos e horizontes pastorais”, diz a nota.

“Respeitado pregador, grande administrador e incentivador das pastorais e movimentos leigos, dom Antônio também é reconhecido como um intelectual renomado, admirado pelo episcopado brasileiro. Escritor refinado, produziu mais de 40 livros sobre vários assuntos, que incluem Teologia, Mariologia, Catequese, Formação Moral, Pastoral e até um de poemas”, complementa.

Sobre o bispo

Dom Antônio nasceu no dia 14 de abril de 1920. Se formou em Humanidade e Filosofia no Seminário Apostólico de Manhumirim, na Zona da Mata de 1933 a 1941. Depois ele ingressou no curso de Teologia no Seminário Central de Belo Horizonte, onde ocorreu sua ordenação sarcedotal.

Depois ele ainda cursou Direito na Universidade Federal do Espírito Santo (ES) e licenciatura em Filosofia pela Faculdade de Filosofia de São João del Rei. Sua emeritude ocorreu entre 17 de agosto de 1996 e 27 de maio de 2019 em Taubaté.

“Em novembro de 1971, Dom Antônio foi nomeado bispo da diocese de Lorena (SP), onde serviu de 23 de janeiro de 1972 a 6 de janeiro de 1977, quando foi transferido para Campanha-MG. A grande herança deixada por Dom Antônio à diocese de Lorena foi o auxílio na criação da Comunidade Canção Nova”, informou a Canção Nova.