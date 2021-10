Após Felipão e sua comissão técnica deixarem o comando do Grêmio na noite deste domingo (10), após a derrota por 1 a 0 para o Santos no Brasileirão, torcedores utilizam suas redes sociais para indicar possíveis substitutos para o comando técnico da equipe. Entre os nomes estão Lisca, Mano Menezes, Rogério Ceni e Roger Machado.

Mano Menezes

Mano Menezes, de 59 anos, está livre no mercado desde setembro, quando foi demitido do Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde esteve por seis meses. Foram apenas 11 partidas no comando do clube, sendo sete vitórias, um empate e três derrotas, um aproveitamento de aproximadamente 67%.

Antes disso, o último trabalho do treinador no Brasil foi no Bahia, no ano passado, onde comandou 24 jogos e obteve oito vitórias, dois empates e 14 derrotas, aproveitamento de 36,1%.

Roger Machado

Outro nome pedido pela torcida é o de Roger Machado, que está sem clube desde agosto, quando foi desligado do Fluminense. À época, a equipe foi eliminada da Libertadores para o Barcelona de Guayaquil, no Equador. Roger comandou o time das Laranjeiras em 42 jogos, com 19 vitórias, 11 empates e 12 derrotas; foi vice-campeão carioca, ao perder para o Flamengo.

Em 2015, Roger Machado foi o escolhido para substituir Felipão no Grêmio. O treinador acumula passagens pelo Atlético, Palmeiras e pelo Bahia. Porém, Roger Machado é conhecido por dirigir apenas um clube por temporada.

Lisca

Lisca também aparece como um dos nomes queridos pelos torcedores do Tricolor. O treinador está disponível no mercado desde setembro, quando pediu demissão do Vasco da Gama, onde não fez bom trabalho na Série B; em quase dois meses no clube, em 12 jogos, conquistou quatro vitórias, um empate e sete derrotas.

Rogério Ceni

De todos, Ceni é o que está há mais tempo longe da área técnica. Demitido do Flamengo em julho, o treinador tem recebido sondagens feitas por clubes nas últimas semanas, como a do Athletico Paranaense. O objetivo de Rogério é explorar o futebol europeu.

O Grêmio está numa encruzilhada. Pode optar por seguir a cartilha original de 2016 e escolher Roth ou Lisca, pode optar por seguir uma variante da cartilha, a do Cruzeiro, escolhendo Mano Menezes ou Ceni, ou assume o protagonismo e cria a sua própria variante escolhendo Roger — Nando (@NandoJRocha) October 11, 2021

Eu como bom gremista q sou, apoio a contratação do Roger Machado q fez ótimo trabalho no Fluminense e no Bahia para o Grêmio!! Só ele vai tirar o nosso Grêmio dessa situação, ele fez o Fluminense com Nenê e Fred chegar nas quartas da libertadores!!#RogerNoGremio — MURIEL DA DEPRE (@MURIEL_DA_DEPRE) October 11, 2021