O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta informando que toda Minas Gerais será atingida por chuvas pelo menos entre esta segunda-feira (11) e terça (12).

A situação, todavia, gera mais preocupações em 33 cidades do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, onde há chance de granizo e tempestades. Nessas localidades (veja lista abaixo) são esperados de 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia de chuva e ventos intensos (60-100 km/h). Há, portanto, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Leia também: Pampulha é a região de Belo Horizonte com mais chuva em 24h

Além disso, municípios da Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes e Região Metropolitana de Belo Horizonte, Jequitinhonha devem ficar atentos a riscos causados por acumulado de chuva, como alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com tais áreas de risco.

Confira algumas instruções do Inmet em caso de chuva:

– Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

– Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

– Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Confira a lista de cidades que podem ter tempestade com granizo até terça-feira (11):

Água Comprida

Araporã

Cachoeira Dourada

Campo Florido

Canápolis

Carneirinho

Centralina

Comendador Gomes

Conceição das Alagoas

Fronteira

Gurinhatã

Ipiaçu

Itapagipe

Iturama

Limeira do Oeste

Nova Ponte

Pirajuba

Planura

Prata

Santa Vitória

São Francisco de Sales

Tupaciguara

União de Minas

Veríssimo