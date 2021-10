O Minas apresentou a equipe de vôlei feminino para a temporada 2021/22 nesta segunda-feira (11), em evento realizado na Arena Minas Tênis Clube, que contou com a presença de atletas, comissão técnica, diretoria e patrocinadores.

Para a nova temporada, o Itambé Minas manteve a base da equipe e renovou com as centrais Carol Gattaz, Thaisa Daher e Júlia Kudiess, além das levantadoras Macrís e Pri Heldes. A líbero Léia e a oposta Danielle Cuttino também continuaram no time, assim como as ponteiras Pri Daroit e Luiza Vicente.

Entre as novidades estão a líbero Júlia, a oposta Kisy, a ponteira Priscila Souza e a ponteira turca Neriman Ozsoy, contratadas para temporada, além da central Rebeca que foi promovida das categorias de base após representar o Brasil no Mundial sub-18.

O treinador Nicola Negro vai comandar o Itambé/Minas pelo terceiro ano seguido e terá como assistente técnico Durval Nunes, o Duda, que está em segunda passagem pelo clube. Na comissão técnica, a novidade fica por conta da chegada da bicampeã olímpica Sheilla Castro, que será auxiliar técnica. Além disso, passa a integrar a equipe a fisioterapeuta Bruna Melato. O estatístico Rodrigo Fuentealba e o preparador físico Alexandre Marinho completam a comissão técnica.

Nicola Negro ressalta que a expectativa para a temproada é alta na busca apor mais títulos. “É claro que o nosso time vem de uma temporada histórica, realmente fantástica, mas temos que lembrar que isso já faz parte do passado. Cada temporada tem uma história diferente e sabemos que vamos enfrentar times muito competitivos, mas vamos trabalhar para construir mais um capítulo campeão”, afirmou.