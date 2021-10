Mauro Icardi, atacante do Paris Saint-Germain, foi um dos nomes listados como possíveis reforços do Newcastle. No entanto, o jogador não deve deixar a equipe francesa porque sua esposa, Wanda Nara, não quer deixar Paris.

A aquisição da equipe inglesa por 300 milhões de libras (R$ 2,2 bilhões, na cotação de hoje), apoiada pelos sauditas, fez com que muitas especulações surgissem sobre futuros reforços, e o nome do argentino foi um dos últimos a entrar na lista de alvos.

Apesar disso, de acordo com Gabriele Giuffrida – agente que ajudou a orquestrar a transferência de Icardi da Inter de Milão para o PSG – a esposa do jogador não tem vontade de deixar a capital francesa. “Sair de Paris não está nos planos de Mauro e Wanda, é a última coisa que eles querem. Não vejo Mauro entrando em outro clube em breve”, disse Giuffrida à Gazzetta.

Com Neymar, Kylian Mbappé e agora Lionel Messi à sua frente na hierarquia da equipe de Pochettino, o jogador vê seus minutos em campo diminuírem. Mas o Newcastle enfrentaria uma dura competição com o Tottenham e com a Juventus por Icardi.