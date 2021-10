Três mulheres foram vítimas de um assalto com cárcere privado e sequestro em Araxá, no Triângulo Mineiro, os suspeitos obrigaram as vítimas a fazerem transações bancárias e depois as levaram para a zona rural, onde o carro em que estavam atolou e o crime acabou descoberto pela Polícia Militar.

O assalto começou no sábado (9), quando os suspeitos, de 20 e 21 anos, entraram na casa das vítimas e as obrigaram a fazer transações bancárias para eles. As mulheres ficaram em cárcere privado até domingo (10).

Na data, elas foram colocadas em dentro de um carro delas e levadas para a zona rural, no sentido Uberaba, também no Triângulo Mineiro. No caminho o veículo atolou no barro.

Os suspeitos amarraram as vítimas no carro e foram pedir ajuda a fazendeiros da região, que desconfiaram da situação e acionaram a Polícia Militar. Os suspeitos tentaram fugir, mas foram presos. A idade das vítimas não foi divulgada. O caso foi repassado para a Polícia Civil para investigações.