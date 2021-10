Em outros tempos, Cruzeiro e Botafogo figuraram no topo do futebol nacional. De um lado, Tostão, Dirceu Lopes, Raul, Evaldo. Do outro, Jairzinho, Manga, Gerson, Garrincha. Em 2021, a realidade é oposta. Ambas as equipes lutam na Série B do Campeonato Brasileiro. A Raposa tem apenas 0,37% de possibilidade de acesso, em 12º lugar, com 38 pontos. O Fogão soma 51, na vice-liderança da competição.

No primeiro turno, houve empate de seis gols, em duelo no Engenhão. Nesta terça-feira (12), as equipes voltarão a se enfrentar, às 21h30, no Independência, pela 30ª rodada da Série B. O Cruzeiro chega ao confronto confiante pela goleada diante o Coritiba por 3 a 0. O Botafogo também triunfou na rodada anterior, ao bater o CRB por 2 a 0.

Apesar da mínima possibilidade de voltar à Serie A em 2022, na Toca, o clima é de otimismo. “Vai ser um jogo bastante difícil como foi contra o Coritiba. Temos de entrar bastante ligados, focados só no Botafogo e esquecer os jogos que vêm depois disso. É fazer um bom jogo para que possamos saior com a vitória e encostar cada vez mais no G-4”, analisa o volante Adriano.

O jogador espera que a presença da torcida no Horto seja um diferencial em busca dos três pontos.

“Sabemos que a torcida é importante, porque vimos nos jogos em casa, nos apoiando. É outra energia, outra atmosfera. Que os torcedores venha ao Independência e possam nos apoiar bastante, como sempre fazem”, convoca o camisa 15 estrelado.