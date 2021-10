O treinador da Raposa será obrigado a mudar a defesa, porque o zagueiro Ramon está suspenso, devido ao terceiro cartão amarelo

O Cruzeiro divulgou a lista dos 23 relacionados para a partida desta terça-feira (12), às 21h30, contra o Botafogo, no Independência, pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro.

Para o confronto, o técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com o zagueiro Ramon e o volante Ariel Cabral, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Na defesa, Léo Santos e Rhodolfo são as primeiras opções para substituir o camisa 4.

O atacante Wellington Nem, recuperando-se fisicamente após lesão muscular, Marcinho, com incômodo no pé direito, e Flávio, com lesão na coxa direita, também estão fora. Marcelo Moreno, disputando as eliminatórias pela Bolívia é outra baixa.

Confira os relacionados para Cruzeiro x Botafogo:

Goleiros: Fábio e Lucas França.

Laterais: Raúl Cáceres, Jean Victor e Matheus Pereira.

Zagueiros: Eduardo Brock, Léo Santos, Joseph e Rhodolfo.

Meio-campistas: Adriano, Lucas Ventura, Marco Antônio, Claudinho, Giovanni e Rômulo.

Atacantes: Bruno José, Thiago, Rafael Sóbis, Keké, Dudu, Vitor Leque, Felipe Augusto e Vitor Roque.

O Cruzeiro está em 12º lugar na Série B do Brasileiro, com 38 pontos. A Raposa vem de vitória importante diante do líder Coritiba por 3 a 0, fora de casa. O Botafogo, por sua vez, ocupa a vice-liderança, com 51.