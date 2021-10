A região Noroeste de Belo Horizonte já ultrapassou todo o esperado de chuva para o mês de outubro. A informação é da Defesa Civil de Belo Horizonte. A regional registrou 134,4 milímetros, o que representa 128,4% da média climatológica do mês, que é de 104,7 milímetros.

A região do Barreiro marcou 99,9% do esperado para o mês, com 104,6 milímetros. As revisões Oeste e da Pampulha também já registram mais de 90% do volume de chuva esperado para outubro.

Veja os acumulados por região:

No mês de outubro

Barreiro: 104.6 (99.9%)

Centro Sul: 89.5 (85.5%)

Leste: 87.2 (83.3%)

Nordeste: 75.4 (72.0%)

Noroeste: 134.4 (128.4%)

Norte: 50.6 (48.3%)

Oeste: 101.0 (96.5%)

Pampulha: 97.6 (93.2%)

Venda Nova: 79.8 (76.2%)

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte.

Média Climatológica Outubro: 104,7mm.

De 0h até 18h desta segunda:

Barreiro: 20,8 (19,9%)

Centro Sul: 27,4 (26,2%)

Leste: 22,6 (21,6%)

Nordeste: 17,4 (16,6%)

Noroeste: 16,2 (15,5%)

Norte: 12,2 (11,7%)

Oeste: 20,2 (19,3%)

Pampulha: 19,2 (18,3%)

Venda Nova: 12,8 (12,2%)

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte.

Média Climatológica Outubro: 104,7mm.