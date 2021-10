A CBF divulgou a tabela completa das rodadas 28, 29 e 30 do Campeonato Brasileiro 2021. Com isso, o Atlético já tem datas e horários marcados para os próximos seis jogos da competição – incluindo o jogo atrasado da 19ª.

Pela 29ª rodada, o Galo tem o grande encontro com o Flamengo, que está na briga direta pelo título brasileiro. Depois e vencer no primeiro turno, jogando no Mineirão, é a vez do Galo visitar o Rubro-negro no Maracanã.



Pela 28ª rodada, o Atlético enfrenta o Cuiabá no dia 24, domingo, às 16h, no Mineirão. Na rodada seguinte, o adversário será o Flamengo, no dia 30, sábado, às 19h, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Na 30ª rodada, o Galo fará o clássico com o América, no Mineirão, às 16h do dia 7 de novembro.

Nesta quarta-feira (13), o Galo encara o Santos, que briga contra o rebaixamento. A bola rola às 19h, no Mineirão, pela 26ª rodada. Após a vitória do fim de semana, o elenco atleticano se reapresentou nesta segunda-feira (11), na Cidade do Galo e terá mais um dia de treinamento antes do duelo importante para dar sequência à série invicta.



Confira os próximos jogos pelo Brasileirão:



26ª rodada: 13/10 (quarta-feira) (19h) – Atlético x Santos – Mineirão



27ª rodada: 17/10 (quarta-feira) (18h15) – Atlético-GO x Atlético – Antônio Accioly



28ª rodada: 24/10 (domingo) (16h) – Atlético x Cuiabá – Mineirão



29ª rodada: 30/10 (sábado) (19h) – Flamengo x Atlético – Maracanã



19ª rodada: 03/11 (quarta-feira) (21h) – Atlético x Grêmio – Mineirão (rodada atrasada)



30ª rodada: 07/11 (domingo) (16h) – Atlético x América- Mineirão