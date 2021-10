A Federação Mineira de Vôlei (FMV) comunicou uma alteração na tabela do Campeonato Mineiro de Vôlei Feminino. Com início previsto para quarta-feira (13), a abertura da competição ocorrerá um dia depois, na quinta, com o duelo entre Brasília Vôlei e Dentil Praia Clube.

A mudança foi anunciada neste domingo (10) pela entidade e se deve aos casos de Covid-19 entre as equipes participantes, que tornou necessário o desmembramento dos jogos. Na equipe minastenista feminina, cinco foram os resultadospositivos, do técnico Nicola Negro, da levantadora Pri Heldes e da oposta Dani Cuttino, além das ponteiras Pri Daroit e Neriman Ozsoy.

O Minas faria sua estreia quarta-feira, mas teve a partida adiada para sexta-feira, quando técnicos e atletas já terão cumprido o período de quarentena obrigatório.

A data final do torneio também sofreu alteração. Antes prevista para 15 de outubro, agora terá um intervalo maior, de um mês e meio, com o último jogo sendo disputado em 1° de dezembro.

Confira a tabela atualizada do Campeonato Mineiro feminino de vôlei:

14/10, 20h – Brasília x Dentil Praia Clube

15/10, 18h – Dentil Praia Clube x Sada Tambasa Argos

15/10, 20h – Itambé Minas x Brasília

16/10, 16h – Sada Tambasa Argos x Brasília

16/10, 18h – Itambé Minas x Dentil Praia Clube

1/12, 20h – Sada Tambasa Argos x Itambé Minas

* Todos os jogos na Arena Minas