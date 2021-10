Com 11 pontos de vantagem para o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro, o Atlético tem feito sua parte e está confiante na briga pelo bicampeonato ainda nesta temporada. Após a vitória em cima do Ceará, no Mineirão, sábado (9), o técnico Cuca projetou os pontos necessários para a equipe levantar a taça nacional.

O experiente treinador afirmou que fez o cálculo com base em sua vasta vivência no Brasileirão de pontos corridos – ganhou o de 2016 pelo Palmeiras com 80 pontos, enquanto o vice, Santos, somou 71 naquela edição. O que significa que, com 71 pontos ou mais, o time poderia levar o título daquela temporada.

“O que a gente pode fazer é a experiência de ter jogado quase todos os Brasileiros de pontos corridos. Então, você faz uma média. Você tem 114 pontos a disputar. Se você fizer dois pontos por jogo em média, você vai ter 66% de aproveitamento, que vai gerar em torno de 75, 76 pontos. Isso é uma média que você faz para o campeonato. Geralmente, os times que conseguem essa pontuação saem campeões”, disse Cuca.

Após a vitória por 3 a 1 em cima do Ceará no sábado (9), o Atlético volta a campo nesta quarta-feira (13), às 19h, também no Mineirão, mais uma vez com a presença da torcida nas arquibancadas. O time comandado por Carille vive o drama da luta contra o rebaixamento, mas venceu o Galo no primeiro turno, com isso, o jogo com o Galo não deve ser fácil.

“A negociação pelos três pontos agora se torna muito mais difícil. Cada um tem uma decisão: um é para ir para a Sul-Americana, um é para ir para a Libertadores, o outro é para fugir do Z4. Cada jogo é uma guerra, uma decisão, maior ainda do que é no primeiro turno. No primeiro turno, você sabe que ainda tem uma segunda chance contra o adversário. Agora, não tem mais”, afirmou o treinador.