A vantagem construída pelo Atlético no Campeonato Brasileiro deixa a equipe em uma situação bem confortável na tabela com 11 pontos a mais do que o vice-líder Flamengo. Se essa superioridade for mantida, o Galo pode conquistar o título nacional com rodadas de antecedência e esse é um dos desejos do lateral-direito Guga.

No Brasileirão 2020, o campeão foi decidido na última rodada. Até a partida final, Internacional e Flamengo tinham chances reais de levantarem a taça do brasileiro. O time carioca levou a melhor e se sagrou campeão. Sabendo da grande concorrência que existe no futebol brasileiro, Guga afirmou desejo por manter a vantagem para conquistar o título com antecedência.

“A gente viu na última temporada a loucura que foi a reta final. Tinham três, quatro times brigando pelo título e foi decidido no último jogo. A gente sabe como o futebol brasileiro é e a gente precisa fazer o nosso papel para que a gente não deixe chegar nessa reta final nessa loucura que é. Por enquanto, a gente depende só da gente, então a gente precisa fazer os nossos pontos, fazer o nosso papel, tentar manter essa nossa regularidade. A gente tem uma distância do segundo e do terceiro bem boa, que é muito difícil em um campeonato desse, então, a gente precisa manter essa distância para chegar o mais rápido possível no título”, disse o jogador.

Após a vitória de sábado (9), em cima do Ceará, o técnico Cuca revelou uma certa ansiedade por parte de todos os membros da equipe em “zerar” a fila e ver o Atlético bicampeão brasileiro. O lateral-direito Guga também assumiu estar ansioso para conquistar o feito nesta temporada, mas afirmou ter cautela pelo equilíbrio da competição.

“Realmente essa ansiedade não tem como esconder. É óbvio que a gente vai estar ansioso. Se fala muito no título aqui dentro. Acho que na cidade inteira, mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa ir jogo a jogo, precisamos fazer os resultados aos poucos, porque a gente não pode deixar escapar. Não pela distância que está, mas por tudo que a gente vem fazendo desde o início do ano. A gente precisa controlar nessa reta final a ansiedade para que a gente possa fazer os resultados o mais rápido possível, mas a gente sabe que o futebol é muito difícil. Jogamos contra o último colocado e não conseguimos sair vitoriosos, porque o futebol brasileiro é muito equilibrado. Essa ansiedade a gente tem que controlar ao máximo, porque a gente precisa fazer os resultados”, comentou Guga.