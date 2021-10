Com a queda de rendimento do Palmeiras, que não vence no Brasileirão há quatro rodadas, a briga pelo título parece ter ficado apenas entre Atlético e Flamengo em 2021. O Galo está na liderança com 11 pontos a mais que o vice-líder Flamengo, mas o time de Renato Gaúcho tem dois jogos a menos em relação ao Atlético, o que pode promover uma boa arrancada na reta final. Nesta terça-feira (12), os comentaristas Mauro Cezar e Cadu Doné debatem o assunto em uma live.

O Flamengo, que ainda precisa pagar três rodadas da competição, pode aproveitar esses jogos para reduzir a vantagem alvinegra. O rubro-negro terá um jogo contra o Grêmio fora de casa, outro contra o Athletico-PR, também longe do Rio de Janeiro, e, por fim, um contra o Atlético-GO, no Maracanã. Enquanto o Galo enfrenta o Grêmio, no Mineirão, em jogo adiado da 19ª rodada. Todos esses confrontos atrasados serão disputados entre novembro e dezembro.

Esta disputa pelo título terá um confronto importante ainda no fim de outubro. A CBF desmembrou mais três rodadas do Campeonato Brasileiro, e, com isso, o grande confronto direto entre Flamengo e Atlético teve data e horário confirmados. Depois de vencer no Mineirão por 2 a 1, no primeiro turno, as duas equipes se encontram no Maracanã, no dia 30 de outubro, sábado, às 19h, pela 29ª rodada.

No canal no YouTube do jornalista Mauro Cezar, o comentarista a rádio Super 91,7 FM e colunista no jornal “O TEMPO” Cadu Doné fará uma participação especial para debater sobre esta reta final do Brasileirão com Atlético e Flamengo como protagonistas. A live começa às 11h desta terça-feira (12).