Embalado na liderança do Campeonato Brasileiro com 11 pontos de vantagem, o Atlético recebe o Santos nesta quarta-feira (13), às 19h, no Mineirão, pela 26ª rodada. O Peixe, na luta contra o rebaixamento, também chega animado após a vitória sofrida em cima do Grêmio no fim de semana, mas terá desfalques para enfrentar o Galo. Diego Tardelli, ídolo atleticano, pode aparecer entre os titulares.

Para o confronto diante do líder do Brasileirão, o técnico Fábio Carille terá dois desfalques certos. O lateral-esquerdo Felipe Jonathan e o meia Carlos Sanchez. Os dois jogadores receberam cartão amarelo na última rodada contra o Grêmio e agora cumprem suspensão automática.

Sanchéz é o maior artilheiro estrangeiro da história do Peixe e peça importante no time comandado por Carille. No lugar do uruguaio, o treinador tem como opção os meias Jean Mota, Gabriel Pirani e Jobson. Na lateral-esquerda, pode improvisar Lucas Braga, como fez contra o Grêmio ou pela entrada de Moraes

Após a partida de domingo, Carille foi questionado se Diego Tardelli poderia ser usado como armador já contra o Atlético, na quarta. O treinador explicou seu pensamento.

“Fiz um treino com ele numa função de vir e armar. O treino não foi bom. Tardelli ainda busca melhor condição física. Vejo o Tardelli jogando, se formos com quatro por dentro, ele sendo a ponta do losango, mais perto do 9. Ou sendo um falso nove. Claro que pode melhorar fisicamente, está buscando, não é tão jovem, mas vem trabalhando bastante”, disse Carille.