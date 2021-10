Um áudio em que é possível ouvir o narrador Galvão Bueno usando o termo “idiota” enquanto o repórter Eric Faria passa informações sobre Neymar tem gerado burburinho nas redes sociais.

O momento aconteceu após o final do jogo sem gols entre Brasil e Colômbia válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 neste domingo (10). Faria disse que Neymar saiu rapidamente do gramado após o árbitro apitar o encerramento da partida, e na sequência é possível ouvir de Galvão: “idiota”.

Procuradas, as assessorias da Globo e do próprio narrador ainda não tinham se manifestado para explicar o motivo do xingamento até a publicação deste texto.

Pelas redes sociais, Rafaella Santos, irmã do jogador da seleção, tomou as dores dele e alfinetou Bueno. “Um senhor que na transmissão chamou meu irmão de idiota. Será ele ou você?”, indagou Rafaella.

Essa não é a primeira vez que há um desentendimento público que envolva Neymar, Galvão e a própria Rafaella.

Em setembro, ela ficou na bronca com Galvão Bueno após comentários do narrador sobre a conduta do craque brasileiro da seleção. Na transmissão do jogo entre Brasil e Peru, Bueno disse que faltava autocontrole ao atleta, algo que o Messi já tinha.

Irritada pela comparação e pelo comentário, Rafaella sugeriu que o próprio locutor da Globo entrasse em campo para sentir a pressão e as posteriores dores após um jogo decisivo.

“Galvão, para de querer ficar comparando Neymar e Messi. Não existe isso, para com isso, meu filho. Os dois são caçados, os dois apanham. Vai lá você entrar em campo e apanhar como ele apanha e não tem que falar nada. Que conduta o quê. Não é você que sente dor depois do jogo não, né? Me poupe”, disparou.