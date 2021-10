Há 17 anos, o diretor industrial da Usina de Ouro Branco da Gerdau, Rafael Gamboa Lopes, 41, iniciava sua carreira em um programa de trainee da empresa. Recém formado na época, o engenheiro mecânico passou por inúmeras funções e áreas dentro da companhia. Assim como ele, a oferta de um plano de carreira é o sonho de muitos jovens e estudantes de nível superior, principalmente, agora, durante a pandemia. Com a maior parte das aulas em ensino remoto nas universidades, a oportunidade de vivenciar a teoria na prática tem sido a solução para a formação de inúmeros universitários.

Pensando nisso, até a próxima quarta-feira (13), a produtora de aço Gerdau está com 221 vagas de trainee e trainee expert abertas para o programa ‘G Future’ em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Ceará, Paraná e Rio Grande do Sul. Só no Estado, vão ser 123 oportunidades com 18 meses de duração.

Os aprovados irão passar por treinamentos em negócio, transformação digital, excelência operacional, processos siderúrgicos, liderança, além de ter práticas específicas de acordo com a área de atuação. Os candidatos também vão trabalhar em projetos com grupos multidisciplinares.

“O programa de trainee é uma porta de entrada diferenciada para a capacitação de um profissional. É uma ponte entre a teoria da escola com a prática industrial. Eu digo que para mim o trainee foi a minha formação, um diferencial para minha carreira, me permitiu viver experiências e posições de uma forma mais acelerada, me desenvolvi muito mais rápido”, avalia Lopes, que só durante o programa de trainee da Gerdau passou por quatro departamentos.

“Já dentro do programa tive minha primeira oportunidade de liderança, assumindo a coordenação do time de manutenção, depois comecei a participar dos processos de engenharia e ser responsável pela implantação dos projetos. Tudo isso é a realização de um sonho e uma trajetória de um jovem que sonhava trabalhar em uma grande empresa depois de formado”, recorda o atual diretor industrial da Usina de Ouro Branco.

Quem pode participar

Para participar do programa basta ter se formado entre dezembro de 2018 e junho de 2021 ou ter previsão de conclusão de curso até dezembro de 2021, sem necessidade de experiência prévia. Já para as vagas de Trainee Expert são indicados profissionais formados entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018.

Sem restrições de universidades de formação, idade, gênero ou raça, a única exigência é muita disposição para aprender. “É preciso ter muita vontade, além de curiosidade para encarar os desafios. É ter flexibilidade para as mudanças e paciência e maturidade para cada nova posição conquistada. A dica é ter disciplina e viver cada dia como se você tivesse colocando tijolinhos na sua formação profissional”, aconselha Rafael Gamboa Lopes.

Os interessados em participar podem se inscrever no site da Cia de Talentos. O processo seletivo conta teste, dinâmica de grupo on-line, painel e entrevistas (individuais e coletivas). Para algumas vagas, os aprovados serão convidados para uma visita às usinas, com custo pago pela Gerdau.

Para os aprovados, serão oferecidos pela empresa previdência privada, assistência médica e odontológica, auxílio-creche para colaboradoras, telemedicina, auxílio-medicamento, incentivo a curso de idiomas, horário flexível, home office para vagas corporativas, além de participação nos lucros e resultados. Também está incluído vale-transporte ou fretado e vale-refeição ou refeitório (de acordo com a localidade).

De acordo com a Gerdau, as vagas são voltadas para atividades nas mais diversas áreas da organização, tanto administrativas quanto industriais.