O América segue a sua viagem pelo sul do país, com parada em Porto Alegre, onde vai enfrentar o Internacional, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão. Autor do gol no jogo com o Juventude, o volante Juninho espera que o time mantenha a postura agressiva, que têm dado resultado no campeonato.

“A postura tem que ser a mesma de sempre dos últimos jogos. Isso vem sendo a razão do nosso momento. A gente acredita muito na nossa estratégia, então pode ter certeza que na nossa postura, terá um ou outro ajuste, mas não vai mudar em nada”, destacou o jogador.

O novo desempenho passa pelas orientações e correções de Vagner Mancini, que tem exigido mentalidade diferente para se obter os resultados necessários. “Pra gente pensar na permanência, em algo grande, tem que fazer algo diferente. Começamos a competir mais, agredir mais e isso tem sido nossa marca. É continuar com esse pensamento para no final estar comemorando o que a gente busca”, pontuou Juninho.

O América busca apenas sua terceira vitória como visitante nesta Série A. Dos 12 jogos, venceu dois, empatou seis e perdeu quatro, aproveitamento de 33%. Mas encara um adversário que venceu quatro dos últimos cinco jogos em casa. “Sabemos que eles vêm confiantes, jogando em casa. Mas nosso time já mostrou que sabe enfrentar diversas situações, está bem maduro e esperamos fazer um grande jogo contra eles”, afirmou.

Para esse jogo, o América não poderá contar com dois jogadores que têm sido titulares nos últimos jogos, o meia Alê e o atacante Mauro Zárate. Logo, Mancini terá que buscar substitutos. O capitão do Coelho destaca que todos os suplentes devem corresponder à altura, independente de quem saia do time.

“Em uma Série A você não pode ter só 11 titulares, e ter um grupo forte ajuda muito para ter sucesso. A gente tem um grupo forte, e vamos mostrar nesses jogos agora, nesse final de campeonato. Acredito muito no nosso elenco e quem entrar vai dar o seu melhor e o nível não vai cair”, concluiu.