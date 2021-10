O Cruzeiro sofreu novo revés na Justiça do Trabalho, ao ser condenado a pagar R$ 8 milhões ao lateral-direito Edilson, que defendeu o time da Toca de 2018 a 2020. A decisão é em primeira instância e cabe recurso. A notícia foi divulgada primeiramente pelo GE e confirmada pelo Super.FC.

A Justiça julgou procedente o pedido do jogador em relação a parcelas não pagas na rescisão e multa por atraso. O Cruzeiro informou que não comentará o assunto, mas recorrerá da sentença

Atualmente, Edilson defende o Avaí, que também disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Quando deixou o Cruzeiro, ele foi atuar no Goiás.

O Cruzeiro também foi condenado a pagar R$ 545 mil ao ex-treinador Ney Franco. Ele ficou cerca de um mês no comando da Raposa, em 2020, e foi demitido. O técnico acionou a Justiça após não receber o valor combinado quando deixou a Toca. A exemplo do caso de Edilson, a decisão cabe recurso por parte do time do Barro Preto.