A programação da 2ª Feira Literária de Tiradentes (Fliti) contará com 56 escritores de todo o país, entre eles três colunistas de O TEMPO: os mineiros Laura Medioli e Fernando Fabbrini, além do gaúcho Fabrício Carpinejar.

O trio, que vai marcar presença pela primeira vez no evento, a ser realizado entre 14 e 17 de outubro na cidade histórica, participará de várias atividades, como bate-papos com o público, rodas de conversa e lançamentos de livros.

A escritora Laura Medioli, presidente da Sempre Editora, está com as melhores expectativas possíveis com relação à Fliti e acredita que a feira tem tudo para se firmar no calendário de eventos de Tiradentes. “A expectativa é sempre muito boa, porque festival literário é uma coisa muito bacana. E poder participar de um festival, principalmente numa cidade como Tiradentes, é um grande privilégio. É apenas a segunda edição, e acredito que a Fliti veio para ficar. Não tenho dúvidas”, frisa.

Apesar de ser um lugar com vocação para festivais como os de gastronomia, cinema e fotografia, Tiradentes não tinha até então nada dedicado à literatura em sua agenda. Mas, até por conta disso, a escritora acredita que a feira, a cidade, seus moradores e visitantes só têm a ganhar. “Acho que a Fliti é a cara de Tiradentes. Você imagina que o primeiro foi no ano passado, no meio de uma pandemia, e deu supercerto. Imagina agora e nas próximas que virão. Tem que aplaudir a iniciativa, os organizadores, principalmente a Cristina Figueiredo (idealizadora), que iniciou e acreditou nesse projeto que ela toca com muito profissionalismo e vontade. Vamos juntos torcer, e tenho certeza de que é uma iniciativa que vai se manter”, salienta.

Nascida em uma família de escritores renomados, como Aníbal Machado, Lúcia Machado de Almeida, Maria Clara Machado e Angelo Machado, Laura Medioli vai levar para a feira seus quatro livros publicados: o infantojuvenil “Xangó, o Detetive e o Mistério de Matinho” (1994), as coletâneas de crônicas “Levando a Vida Leve” (2005) e “Levementeleve” (2010), além de “Só de Bicho: Crônicas Divertidas para Quem Ama os Animais” (2016), em parceria com o também escritor e colunista de O TEMPO Fernando Fabbrini. Além de autografar os títulos, ela vai participar, na sexta (15), de um bate-papo com o público para falar sobre sua trajetória literária. “Vai ser algo bem descontraído, e vamos ter uma interação grande com o público, com a garotada. Inclusive essa Fliti terá várias atividades destinadas às crianças. E acho importante ressaltar que é uma ótima oportunidade de se adquirirem livros a preços mais acessíveis. Enfim, um programa imperdível”, opina.

Parceria

Amigo e parceiro literário de Laura Medioli, Fernando Fabbrini vai fazer uma participação especial no bate-papo com a escritora sobre o livro que fizeram juntos, “Só de Bicho”. A publicação, que está na sua terceira edição, reúne histórias divertidas, em que os protagonistas são os bichos.

Desde que foi lançado, há cinco anos, toda a renda da venda dos exemplares é destinada a organizações voluntárias que cuidam de animais abandonados. Fabbrini não vê a hora de voltar a ter contato presencial com seus leitores, mas, claro, seguindo todos os protocolos sanitários (a Fliti possui o selo “Evento Seguro”, aprovado pelo governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo). “Uma feira de literatura é importante neste momento, em que se lê muito pouco. A gente precisa incentivar os hábitos de leitura das novas gerações, principalmente. A meninada não tem hábito de ler. Ficou um buraco causado pela internet, pela leitura de redes sociais, de pequenos textos. Acho que ler e ficar sozinho com o livro estimula a imaginação. E isso é importantíssimo. Vai ser legal também que os visitantes vão ter contato com os autores e conhecer de perto a gente que escreve, ver que somos pessoas normais (risos), não somos monstros, como às vezes podemos parecer. Eu acho também legal que, além do público adulto, a feira está focando na garotada e nos jovens, aproveitando o clima da Semana da Criança”, comenta.

Também durante a Fliti, na sexta-feira (15), o autor vai lançar seu segundo romance, “O Café do Sargento: A Romântica e Desconhecida História da Chegada das Primeiras Mudas de Café ao Brasil”. O escritor conta que a ideia do novo projeto – ambientado por volta de 1720, no Brasil Colônia – surgiu de uma indagação que o incomodava: afinal, como o café chegou ao Brasil? “A gente sempre fala de como o café foi descoberto na África, mas pouca gente sabe, e eu me incluía nesse grupo, de como o café chegou por aqui. E isso me deixava intrigado”, comenta o colunista que há mais de um ano vem colhendo informações na internet, em bibliotecas e até fora do país sobre o tema.

“Tive que pesquisar em outros países, fiz contato fora e fui reunindo pedaços de histórias meio vagas até chegar ao personagem principal, que é o sargento-mor da Colônia, Francisco de Melo Palheta, que dá nome ao livro. Escrevi a história dele romanceada. Como digo de brincadeira, é uma história baseada em fatos mais ou menos reais, porque a gente não sabe muita coisa. Mas é cheia de aventuras e tem um lindo caso de amor no meio, coisa que pouca gente sabe também”, relata.

Fernando Fabbrini também celebra o fato de Tiradentes e região receberem um grande evento voltado para a literatura e não tem dúvida de que a feira vai se consolidar. “Tiradentes já virou um centro de arte e de cultura em geral. Acredito que as parcerias estão acontecendo para tornar essa feira e as outras cada vez mais concorridas. E Tiradentes ajuda. É uma cidade gostosa, tem um clima que favorece o conhecimento e o convívio. Tenho convicção de que os organizadores acertaram bem na receita e vai ser um sucesso”, celebra.

Encontro mais do que esperado

Aos poucos, os eventos presenciais de literatura começam a fazer parte novamente da rotina do escritor, jornalista e colunista de O TEMPO Fabrício Carpinejar. Recentemente, ele esteve na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco e na Feira do Livro de Porto Alegre, da qual, aliás, foi o patrono. No sábado (16), Carpinejar estará na 2ª Feira Literária de Tiradentes para lançar mais um livro, “Depois É Nunca”, em que tece envolventes e delicadas narrativas sobre o luto no meio de uma pandemia que paralisou o mundo e desestruturou famílias e lares com perdas inesperadas.

“É um livro difícil, espesso, denso; um livro que deve confortar todo mundo que teve uma perda durante a pandemia”, diz o gaúcho, que festeja a alegria em fazer parte do rol de escritores da Fliti. “Tiradentes já é feita para o encontro, para reverberar e ecoar debates, diálogos e discussões. Estaremos nesse evento para promover a contação de histórias, para inspirar com exemplos de vida, para fortalecer essa conexão do leitor com o autor, para renovar o gosto pela fantasia, porque sem fantasia a realidade só se apequena mais”, reflete ele, que ainda vai ministrar a palestra “A arte poética da convivência: o poder da gentileza”, sobre o poder do afeto e da escrita. “Todo mundo deveria escrever. Não somente o escritor. A escrita não é para ser elitista; a escrita é democrática, é um espelho interior. Escrever é uma forma de lapidar o nosso tempo. Escolher o que é essencial, o que é prioritário. É não mais sobrecarregar o coração com pensamentos fixos e obsessivos”, observa.