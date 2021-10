O Atlético divulgou na tarde desta segunda-feira (11), que o lateral-direito Mariano está recuperado de lesão e foi liberado pelo departamento médico do clube para voltar aos treinamentos com o grupo. O jogador desfalcou o Galo por duas partidas e já inicia preparação para o confronto com o Santos, nesta quarta-feira (13).

O atacante Savarino também pode voltar aos treinamentos com o grupo na Cidade do Galo e pode ser utilizado por Cuca. O atacante teve uma lesão na coxa, se recuperou no DM, mas precisou de uns dias trabalhando em separado para trabalhar o recondicionamento físico.

Eduardo Vargas segue o tratamento no departamento médico do Atlético. O atacante teve uma entorse no tornozelo direito constatada no início do mês e desfalca a equipe desde então.

No treinamento desta segunda-feira (11), na Cidade do Galo, Hulk será avaliado pelo clube depois de sentir um desconforto na coxa na partida de sábado (9), contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa é de que o jogador esteja 100% para o jogo contra o Santos na quarta-feira (13).