O metrô de Belo Horizonte vai funcionar com horário alterado nesta terça-feira (12) para atender o público que irá ao jogo no Estádio Independência, entre Cruzeiro e Botafogo, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. A Estação do Horto, na região Leste da capital, vai ficar aberta até 23h59. Geralmente as estações funcionam só até 23h.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) pede que os usuários comprem o bilhete antecipado e evitem filas. “Em dias úteis, o intervalo do metrô é de 8 a 10 minutos em horários de pico e 18 minutos nos demais horários. Aos sábados, o intervalo é de 18 minutos nos picos e 22 minutos nos demais horários. Já nos domingos, o intervalo é de 25 minutos”, informou a CBTU, que pediu também que os usuários lembrem de usar máscaras de proteção.