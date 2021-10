Os bombeiros foram acionados nesta segunda-feira (11) para conter um incêndio no bairro Taquaril, região Leste de Belo Horizonte. O fogo teria sido provocado pela própria moradora do imóvel, que segundo familiares, teria um transtorno mental. O caso aconteceu por volta das 10h.

Tio da mulher que teria iniciado as chamas, o pedreiro João Batista Ferreira, 55, conta que foi um dos primeiros a ver o sinal de fumaça. “Eu logo me preocupei e vim correndo para avisar. Quando eu cheguei, a porta estava fechada e gritei o irmão dela, que me ajudou a arrombar a fechadura, mas graças a Deus ela não estava lá”, relata.

João e o sobrinho tentaram apagar o fogo com baldes de água, mas a situação só foi controlada pelos bombeiros, que compareceram ao local com duas viaturas.

O imóvel incendiado fica no segundo andar. As chamas teriam começado no quarto, em cima da casa, e logo se espalharam para outros móveis. A Defesa Civil não foi acionada para verificar a condição da estrutura da casa.

Após o ocorrido, a mulher foi levada por uma equipe do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).