Um motorista de ônibus bateu em um carro de passeio na avenida Antônio Eustáquio Piazza, no bairro Tirol, na região do Barreiro, em Belo Horizonte e deixou três pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (11).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas vítimas do carro, uma HB20, foram socorridas ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na região Centro-Sul de Belo Horizonte pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O carro era de um motorista de aplicativo, de 38 anos, que estava com uma passageira de 60 anos. Os dois não ficaram presos às ferragens, mas perderam a consciência momentaneamente. O motorista do ônibus se feriu levemente e não precisou ser levado ao hospital.

De acordo com testemunhas, o semáforo estava desligado quando o coletivo que vem de Ibirité, ultrapassou um cruzamento e atingiu o carro.