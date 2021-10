O vôlei com conhecimento e independência jornalística

Os fãs de Pri Daroit podem ficar tranquilos.

A jogadora passa bem, está isolada e deve voltar aos treinamentos essa semana.

Pri testou positivo para Covid-19.

O blog conversou com a atleta.

Pri está assintomática e passará por novos exames na quarta-feira. Ela tomou as duas doses da vacina e acredita que por essa razão os sintomas tenham sido leves.

A atleta admite que o medo e a insegurança diminuíram e torce para que o clube encontre uma solução para a disputa do campeonato estadual.

Pri não vê a hora de reencontrar os torcedores e se declara: ‘Sou apaixonada pela torcida do Minas’.

Quando você recebeu o resultado, como está se sentido e qual foi sua reação?

Quando eu recebi o resultado (positivo) confesso que fiquei assustada. Eu não estou sentindo nada, assintomática. Só descobruimos mesmo pelos protocolos rigorosos do Minas. E estão corretos.

Você volta a treinar essa semana?

Penso que a partir de quarta ou quinta-feira, depois de fazer novos exames.

A Pri tomou as duas doses?

Sim tomei as duas doses da vacina. Não sou médica, nem especialista, mas acho que por isso foram tão leves os sintomas. Estou apenas esperando meu isolamente terminar.

O medo e a insegurança diminuíram?

Pelo fato de ter tomado as duas doses e os números estarem sendo positivos, casos caindo, o medo diminuiu. Penso que a gente poderá viajar mais tranquila e ter contato com a torcida. Acho que aos poucos as coisas vão melhorar, mas não podemos em hipótese alguma relaxar.

E qual sua expectativa pelo reencontro com a torcida do Minas?

Muito bom. Eles fazem muita falta e nos ajudam demais fora de quadra. Estou ansiosa, animada e empolgada por esse reencontro. Eu sou apaixonada pela torcida do Minas.

Como o Minas jogará o estadual nessas condições? Acha correto?

As condições não são as ideais. Acontece que o calendário está muito apertado e sem datas. Depois temos o Sul-Americano, Supercopa, Superliga, Mundial e existe a chance de outro Sul-Americano no fim da temporada. O estadual é importante também e espero que o Minas consiga resolver da melhor maneira possível.