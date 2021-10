Esta terça (12) é feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e alguns serviços públicos não funcionarão na cidade, conforme a Prefeitura de Betim informou. Confira:

Os prédios ligados à administração municipal, entre eles o Centro Administrativo João Paulo II, estarão fechados nesta terça (12), assim como as sedes do Instituto de Previdência Social do Município de Betim (Ipremb), dos Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho (Sesmt) e das dez gerências regionais da cidade.

Na área da saúde, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão fechadas nesta terça (12), assim como os Centros de Referência em Especialidades Divino Braga, em Reabilitação Anderson Gomes de Freitas, em Saúde do Trabalhador (Cerest), o Serviço de Prevenção e Assistência a Doenças Infecciosas (Sepadi) e o Serviço de Raio-X eletivo.

Na rede de saúde mental, só os centros com funcionamento 24 horas estarão abertos: Cersam Teresópolis, Cersam Betim Central e Caps-Ad. O Centro de Convivência Estação dos Sonhos permanece fechado. Já nas unidades de urgência e emergência, como Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), Samu, Hospital Público Regional de Betim (HPRB) e Maternidade Pública de Betim, o atendimento de urgência e emergência será normal, 24 horas.

Segurança

A Guarda Municipal atuará normalmente, com patrulhamento e plantão 24 horas. O órgão pode ser acionado pelo telefone 153. A Defesa Civil mantém o plantão durante o feriado. As equipes podem ser acionadas pelo telefone 199.

Populares e Mercado Central

Os restaurantes populares Centro e Teresópolis não funcionarão. O atendimento será retomado na quarta-feira (8).

O Mercado Central de Betim estará aberto das 7h30 às 12h.

Transporte público

Os horários de ônibus e vans nesta terça (12) seguem os de domingo. Eles podem ser conferidos no aplicativo ClicaBus e no site da prefeitura. O funcionamento desta terça segue o de domingo.

Coleta de lixo

O serviço de coleta do lixo residencial funcionará normalmente neste feriado.