Que a cidade de São Paulo tem de tudo, isso todos já sabem. Porém, o que também tem bastante pelas ruas da capital paulista é possibilidade de encontrar um novo amor. Pelo menos é isso o que aponta recente pesquisa da revista Time Out.

Segundo a publicação, São Paulo foi eleita a melhor cidade para conexões, ou seja, ideal para bons encontros e para dar match em aplicativos de romance.

Para a pesquisa foram entrevistadas 27 mil pessoas que são moradores de diferentes cidades pelo mundo. Eles tinham como intuito elencar os municípios com maior qualidade para flertes.

Ao todo, 55% dos moradores locais apontaram para a capital paulista nesse quesito como “boa para ficar com pessoas”. Em segundo lugar ficou Xangai, na China, com 49%, e em terceiro lugar aparece Istambul, na Turquia, com 46% dos votos.

A publicação ainda faz uma sugestão: “Coma em uma das centenas de pizzarias da cidade ou vá até a Praça Roosevelt para um coquetel suave”.