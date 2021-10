Nayara Almeida de Jesus, 30, testemunhou de perto a morte do companheiro. Ela estava no banco de passageiros do carro quando o ex-namorado, Pablo Pereira da Costa, 27, atirou contra Tarsis Lude, 41, que chegou a ser resgatado, mas faleceu no Hospital Municipal de Contagem. O caso aconteceu por volta das 21h do último domingo (10) no bairro Durval de Barros, em Contagem. Pablo segue foragido.

Em entrevista ao jornal O Tempo, Nayara diz que o comportamento do ex-companheiro foi inesperado, uma vez que ele nunca havia agido de forma agressiva, apesar dos desentendimentos entre eles. “Eu não esperava nunca ele ter esse tipo de reação com ninguém, ainda mais na frente dos nossos filhos. Ele tinha os momentos dele, tinha os barracos, as brigas, mas nunca passou perto disso”, diz. Nayara e Pablo se relacionaram entre 2010 e 2014 e tiveram dois filhos.

As crianças, de cinco e sete anos, também testemunharam o crime. De acordo com Nayara, ele e Tarsis estavam buscando eles na casa da sogra, quando se depararam com o veículo de Pablo. “Ele já não mora com a mãe, então foi uma surpresa vê-lo por lá. Meus filhos já estavam saindo do portão quando ele se aproximou da janela do carro e disse: ‘Tasis Lude, e aí?’”, relata. “Na mesma hora ele começou a efetuar os disparos, todos contra o Lude. Meus filhos e minha sogra viram toda a cena”, detalha Nayara.

O autor do crime ainda tentou efetuar disparos contra a mulher e na cabeça da vítima já atingida no pescoço, mas a arma falhou nas duas tentativas, poupando a vida de Nayara. Mesmo contido por vizinhos, Pablo conseguiu fugir no próprio carro.

Sem histórico criminal, segundo a Polícia Militar, o autor do crime de domingo teria ameaçado a vida de Tarsis pela primeira vez em maio deste ano. “Há cinco meses eles chegaram a discutir por conta da forma como o Pablo me tratava, sempre desrespeitoso. Dessa vez foi por conta dos nossos filhos. No telefone, o Pablo ficou irritado e disse que iria matar o Lude. Foi até a porta do apartamento onde a gente morava, mas não fez nada”, conta Nayara. A Polícia Civil investiga o caso.

Alegre e carinhoso

Nas palavras de Nayara, Tarsis era um companheiro exemplar. “Era muito alegre, fazia muito amizade. Onde ele chegava não tinha tempo ruim. Era muito carinhoso com os meus filhos, como se fosse um pai mesmo. Ele fazia de tudo para me agradar”, relembra Nayara, que completa. “O sentimento agora é de dor e vazio”.