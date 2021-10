Em 12 de outubro, próxima terça-feira, é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Por ser feriado nacional, alguns serviços terão horário de funcionamento alterado ou ficarão fechados no estado de São Paulo.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo estado são alguns dos estabelecimentos que estarão fechados na terça-feira (12). Já na segunda feira (11), véspera do feriado, as unidades vão funcionar exclusivamente para o mutirão do RG, atendendo às solicitações de Carteiras de Identidade, durante o expediente normal de cada posto.

Na quarta-feira (13), as unidades voltarão a funcionar normalmente, no horário habitual e mediante agendamento. Os canais digitais estarão à disposição da população mesmo durante o feriado prolongado.

Correios

As agências dos Correios estarão fechadas apenas no dia do feriado (12) e abrem tanto na segunda-feira (11) como na quarta-feira (13).

Defesa Civil

A Defesa Civil do Estado atenderá no feriado, por meio do Núcleo de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193-8888 e e-mail: [email protected]

Bom Prato

Os restaurantes da rede Bom Prato abrem normalmente na segunda-feira (11). Aqueles que funcionam de sábado e domingo também abrirão no dia do feriado, sendo Brás, Campos Elíseos, Guaianases, Lapa, Santana, São Mateus e Vinte e Cinco de Março.

Fazenda

Os postos da Fazenda estarão fechados durante todo o feriado prolongado, até o dia 12, voltando a atender a população na quarta-feira (13).

Saúde Estadual

Os hospitais estaduais manterão o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros como nos setores de internação e centros cirúrgicos durante o feriado prolongado.

Na segunda-feira (11), os postos de doação da Fundação Pró-Sangue funcionarão, exceto os de Barueri e Dante Pazzanese. No feriado, apenas o Posto Clínicas manterá expediente, das 8h às 17h.

Não haverá agendamentos nos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) na segunda-feira (11) nas seguintes unidades: Barretos, Bourroul, Itu, Jales, Lorena, Mauá, Pariquera-Açu, Praia Grande, Santo André, Santos, São Carlos, São Vicente, São José dos Campos, Santa Fé do Sul, Votuporanga. Nenhum AME programou agendas para terça-feira devido ao feriado.

As unidades da Farmácia Dose Certa manterão o expediente na segunda-feira (11), mas estarão fechadas no feriado. Algumas Farmácias de Medicamentos Especializados, conhecidas popularmente como as de “alto custo” terão funcionamento na segunda-feira, incluindo a unidade do Hospital das Clínicas, mas no feriado nenhuma terá expediente.

Saúde municipal

Na cidade, estarão abertos e com funcionamento ininterrupto: Hospitais e prontos-socorros, Hospitais Dia 24h, Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) 24h, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Centro de Atenção Psicossocial (Caps) AD IV Redenção, Samu 192.

As AMAs 12h estarão abertas das 7h às 19h, nos dias 11 e 12; as AMAs/UBSs Integradas funcionarão, das 7h às 19h, nos dois dias, inclusive para vacinação contra a covid-19. Os Hospitais Dia atendem normalmente na segunda (11) e fecham ao público na terça.

Estarão fechados nos dias 11 e 12 de outubro: Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Ambulatórios de Especialidade (AE), Centros de Atenção Psicossocial II (Caps II), Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis), as unidades da rede municipal Especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/Aids.

Além disso, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) e a Divisão de Vigilância em Zoonoses (DVZ) estarão em regime de plantão.

EMTU

No dia 12, as linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU seguirão a programação horária de domingo. Na segunda-feira (11), a operação será de dia útil normal em todas as regiões metropolitanas. Os usuários podem consultar informações sobre horários de partida e itinerários no site emtu.sp.gov.br ou no aplicativo da EMTU.

CPTM

Na segunda-feira (11), as sete linhas da CPTM operaram com grade de intervalos equivalente a um sábado e, na terça-feira (12), a circulação será semelhante a um domingo.

A circulação de trens na Linha 8-Diamante será interrompida no dia 12 entre as estações Comandante Sampaio e Carapicuíba das 4h à meia-noite, por conta de obras da prefeitura de Osasco para a construção no viaduto Miguel Costa. Durante a interrupção, a CPTM acionará o sistema Paese para atender os passageiros que utilizam estas duas estações, além de Gen. Miguel Costa e Quitaúna, que também estarão fechadas no dia.

Metrô

A frota de trens em operação em todas as linhas será semelhante à de um domingo típico na terça-feira (12). Na estação Jabaquara, da Linha 1-Azul, haverá interdição de uma das vias durante todo o dia 12, para dar início às obras que permitirão a instalação das portas de plataforma na estação. Durante a interdição, os passageiros serão orientados sobre qual plataforma utilizar para embarque.

Na segunda-feira (11), todas as linhas terão funcionamento normal, sem interdições, e as frotas em circulação serão específicas para atender a demanda neste dia, com trens reservas preparados para entrar em circulação caso ocorra aumento de demanda.

As Linhas 4-Amarela e 5-Lilás vão funcionar na segunda-feira (11) com oferta de trens de dia útil e na terça-feira (12) equivalente a um domingo.

Operação dos ônibus

A circulação dos ônibus na segunda-feira (11) será equivalente à frota de um dia útil. Na terça-feira (12), será equivalente à de sábado.

SPTrans

A SPTrans informou que na segunda-feira e na terça-feira, os postos de atendimento aos usuários localizados nos terminais de ônibus e estações de transferência funcionarão normalmente, das 6h às 22h. Os postos Metrô Jabaquara, Santana, Augusta e o Posto Central da SPTrans estarão fechados nesses dias. O Posto de Apoio à Mulher, localizado no mezanino do Terminal Sacomã, também estará fechado nos dois dias.

Mesmo nos horários em que os postos estão fechados, a compra de créditos pode ser feita via aplicativo, máquinas de autoatendimento, rede credenciada, lotéricas e Banco do Brasil. Os horários de funcionamento podem ser consultados no site da SPTrans.

Bancos

Não haverá atendimento nas agências bancárias no dia do feriado (12). Já na segunda-feira (11), os bancos abrem normalmente.

As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking.

Rodízio

A Prefeitura de São Paulo suspendeu o Rodízio Municipal de Veículos para automóveis na segunda-feira (11), devido ao feriado prolongado.

No entanto, as demais restrições da cidade seguem mantidas ao longo da segunda-feira: Rodízio de veículos pesados (caminhões); Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

Também não estarão liberadas na segunda as vagas de Zona Azul e as faixas exclusivas de ônibus.

Parques

Os parques municipais da capital paulista estarão abertos no feriado. Os horários de funcionamento das unidades podem ser consultados no site.

Os viveiros municipais permanecem com as visitações suspensas, por conta da pandemia da covid-19. Já o Planetário do Carmo será reaberto na terça-feira (12), com uma programação especial para o Dia das Crianças. Para consultá-la, o público deve acessar o site.