O Corinthians voltou aos trabalhos nesta segunda-feira com o retorno de Willian, mas com duas baixas de peso. O meia Giuliano e o volante Renato Augusto foram os únicos do elenco a não pisar no gramado, no CT Dr. Joaquim Grava. O time paulista iniciou a preparação para o confronto com o Fluminense, quarta-feira, na Neo Química Arena.

Willian foi desfalque do Corinthians na derrota para o Sport, no sábado, devido a um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda. Preservado, sequer viajou para Pernambuco. Mostrando estar bem recuperado do problema físico, o meia treinou normalmente com o grupo nesta segunda.

Renato Augusto e Giuliano ficaram fora da atividade desta manhã para fazerem um trabalho de controle de carga. A princípio, a dupla não é dúvida para o jogo de quarta. Os demais jogadores treinaram sem restrições. Aqueles que foram titulares no sábado fizeram apenas um trabalho regenerativo.

Os outros participaram de um treino de posse de bola em campo reduzido. Em seguida, o técnico Sylvinho começou a esboçar a equipe para o jogo de quarta num treino coletivo, também em espaço menor.

O treinador poderá escalar o Corinthians na quarta com Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Willian, Gabriel Pereira e Roger Guedes.

O grupo corintiano volta aos trabalhos na tarde desta terça-feira para encerrar a preparação para o confronto com o Fluminense.