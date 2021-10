O técnico John Gruden, dos Las Vegas Raiders, time de futebol americano da NFL, apresentou sua renúncia, após ser acusado de usar linguagem misógina, homofóbica e racista em mensagens, de acordo com informações publicadas por vários meios de comunicação americanos.

A NFL Network e a ESPN informaram que Gruden renunciou após uma reunião com o proprietário dos Raiders, Mark Davis, nesta segunda-feira, quando o técnico foi alvo de novas acusações.

A decisão de Gruden chega depois de um período tumultuoso de 72 horas que começou na sexta-feira, quando o Wall Street Journal revelou que o técnico havia usado uma metáfora racista para descrever o chefe do sindicato dos jogadores, DeMaurice Smith.

Na mensagem, Gruden afirmou que Smith tinha “lábios do tamanho de pneus Michelin”. A linguagem invoca imagens usadas durante muito tempo em caricaturas racistas.

Em uma declaração, a Liga de Futebol Americano (NFL) classificou a mensagem de “assustadora, lamentável e totalmente contrária aos valores” da NFL.

Em comentários à ESPN no fim de semana, Grudeu afirmou que estava “envergonhado” da linguagem usada e insistiu não ter “uma gota de racismo” em seu caráter.

Mas, nesta segunda-feira à noite, o The New York Times informou que teve acesso a diversos outros e-mails do técnico, nos quais Gruden usava insultos homofóbicos e misóginos e criticava o surgimento de árbitras no futebol americanos e a escolha no draft de um jogador homossexual.

Em outras mensagens, Gruden zombou dos jogadores que protestavam durante o hino nacional contra a violência policial nos Estados Unidos, pedindo que fossem demitidos.

Gruden também usou insultos homofóbicos para criticar o comissário da NFL, Roger Goodell, sobre seus esforços para tentar reduzir o número de concussões cerebrais no futebol americano.

O Times informou que os e-mails surgiram de uma investigação sobre má conduta no ambiente de trabalho que não envolvia diretamente Gruden.

As mensagens eletrônicas foram enviadas ao ex-presidente da equipe de futebol americano de Washington, Bruce Allen, quando Gruden trabalhava como comentarista para a ESPN.

Gruden voltou a treinar os Raiders em 2018, após uma ausência de 10 anos.